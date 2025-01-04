في إلاقليم فقط.. كم بلغ عدد المواقع الاثرية المسجلة؟

وقال مصطفى في بيان ورد لـ نيوز، إن "هناك 6 آلاف موقعٍ أثري مسجّل في محافظات الإقليم"، مشراً الى ان "30 فريقاً أثرياً يجري سنوياً مسوحات وحفريات وتنقيب في مختلف مناطق إقليم كوردستان".وأكّد أن "محافظة دهوك تمتلك عددٍ من أعمال المسح والتنقيبات، تليها محافظة السليمانية ثم أربيل"، مشيراً إلى أن "هناك حماية جيدة للمواقع الأثرية في إقليم كردستان".لافتاً إلى وجود "عددٍ كبير من البعثات الأثرية الأجنبية تأتي إلى في كل عام، خاصةً من الولايات واليابان وأوروبا ودولٍ أخرى".