الكشف عن آخر تطورات الموجة المطرية المرتقبة بالعراق

وذكرت في بيان، أن "طلائع السحب تتواجد على ارتفاعات متوسطة وعالية حالياً، وستزداد كثافتها لاحقاً، ومتوقع أن تغطي سماء عموم المدن وغداً".وتوقعت أن "يبدأ هطول الأمطار جهة مناطق غرب البلاد نهار الأحد، ثم تندفع خلال مساء وليل الأحد نحو مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد، وصباح الاثنين يبدأ تأثر مدن بفعاليات المنخفض الممطرة".