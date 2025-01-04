تحذير لاصحاب هذه المركبات.. المرور تتوعد بالمحاسبة الاسبوع المقبل

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، انه "ستباشر العامة الاسبوع المقبل بحملة مرورية لمحاسبة اصحاب المركبات الذين لم يراجعوا تسجيل المركبات بصدد تثبيت لوحات المركبات المنجزة ممن استلموا اجازة التسجيل (السنوية)".واضافت، انه "سيتم محاسبة أصحاب المركبات الفحص مؤقت لمن تجاوز المدة القانونية منذ دخول المركبة ولم تتم مراجعتهم لتسجيل مركباتهم".