400 موكب و3 ملايين زائر.. العتبة العسكرية تحصي زوار الامام الهادي (ع)

وذكرت العتبة العسكرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "شهدت سامراء العزيزة طيلة الأيام الماضية زيارة مليونية استثنائية بمناسبة إستشهاد الإمام الهادي (عليه السلام)، حيث استقبلت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة الزائرين من مختلف بقاع العالم من داخل وخارجه فضلاً عن المواكب والهيئات الحسينية المباركة لإحياء هذه المناسبة الاليمة على قلوب المؤمنين".واضافت ان "الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة عملت بكل أقسامها على تنفيذ الخطة الخاصة بشهادة الإمام علي الهادي (عليه السلام) وتكللت الجهودُ التي بذلَها خَدَم الامامين العسكريين (عليه السلام) ومَنْ سَاعَدَهم من المتطوّعين الذي وصَلَ عددُهم إلى أكثر من (3000) متطوِّعاً من مختلف المحافظات، بنجاح الخطط الأمنيّة والخدميّة والصحّية التي وُضِعت لإحياء هذه المناسبة".واشارت الى ان "أعدادُ الزائرين الوافدين لمدينة سامراء تجاوزت اكثر من ثلاثة ملايين خلال ايام الزيارة والمواكب الحسينية المشارِكة أكثرُ من (400) موكباً عزائيّاً وخدميّاً، فيما قُدِّمت خدماتٌ لأكثر من (20) مؤسّسةً إعلاميّة ما بين توفير بثٍّ مباشرٍ مجّاني، ومنح موافقاتٍ بالتصوير فضلاً عن الضيافة والخدمات اللوجستيّة وحقّقت الخطةُ الهدفَ الذي أُعدِّت من أجله وهو خدمة الزائرين وضمان راحتهم وتأديتهم مراسم الزيارة بيسرٍ وسهولة، ومن ثمّ مغادرتهم المدينة المقدّسة إلى مدنهم ومحافظاتهم سالمين".وتابعت، ان "الزيارةُ اتسمت بتنظيمها العالي وتعاون الزائرين مع منتسِبِي الإمامين العسكريين (عليها السلام) وخَدَمة المواكب الحسينيّة، من خلال التزامهم بالتعليمات والتوجيهات التي صدرَتْ من ادارة العتبة المقدسة".وقدمت العتبة شكرها، بحسب البيان "لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية، منهم (ديوان الوقف الشيعي، عشائر سامراء على كرمهم وتعاونهم الكبير، الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، الوزارات والجهات الساندة التي قدمت دعمها الكبير، العتبات المقدسة على مشاركتها وتكاتفها، قيادة عمليات المنطقة (الاتحادية)والجيش والشرطة والوكالات الاستخبارية والامنية البطلة وكذلك أبطال الحشد الشعبي وسرايا السلام لجهودهم في حفظ وحماية ارواح الزائرين الكرام، المواكب الحسينية التي جسّدت أروع صور الخدمة، وسائل الإعلام التي نقلت للعالم صورة مشرقة عن هذه المناسبة،الزائرين الكرام الذين توافدوا بأعداد غفيرة للمشاركة في هذه الشعيرة العظيمة)".