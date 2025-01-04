بغداد.. الاطاحة بـ 13 متهماً بينهم "قاتل" واخر رمى "مولوتوف" بدار سكني

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التى تنفذها قواتنا لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، قطعاتنا تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الاولى، الخامسة شرطة اتحادية، بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".واضافت ان "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (13) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بالقتل العمد" واخر اقدم على رمي قنابل "مولوتوف" على الدور السكنية، وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، البلديات، قرية ١٠/المدائن، الزعفرانية، ساحة الفردوس، الكرارة) بجانب الرصافة".واشارت الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".