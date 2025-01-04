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في البصرة.. حديث عن ربع مليون عاطل عن العمل
محليات
2025-01-04 | 16:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
118 مشاهدة
كشف النائب
عدنان
الجابري، عن وجود ربع مليون عاطل عن العمل في البصرة، فيما أشار الى تفعيل قانون
العاصمة
الاقتصادية هو جزء كبير من الحل.
وقال الجابري في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "
تظاهرات أهالي
الصادق
تمثل كل البصريين وهم يعانون من التهميش في موضوع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"،
مشيرا
الى ان "العمالة الوافدة استحوذت على كل فرص العمل الموجودة".
وأضاف أن "هناك استدعاءً لمحافظ
البصرة
حول موضوع قانون
العاصمة
الاقتصادية"، موضحا أن "256 الف عاطل عن العمل في
البصرة
وهذا الرقم كبير جدا ومرعب".
ولفت الجابري الى أن "تفعيل قانون
البصرة
عاصمة
العراق
الاقتصادية هو جزء كبير من الحل وهنالك تعطيل متعمد"، كاشفا "وجهنا بتوجيه سؤال شفاهي تحت قبة
البرلمان
وقرر
البرلمان
استدعاء المحافظ بعد انتهاء العطلة التشريعية".
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