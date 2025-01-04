في البصرة.. حديث عن ربع مليون عاطل عن العمل

وقال الجابري في حديث لـ نيوز، إن " تظاهرات أهالي تمثل كل البصريين وهم يعانون من التهميش في موضوع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"، الى ان "العمالة الوافدة استحوذت على كل فرص العمل الموجودة".

وأضاف أن "هناك استدعاءً لمحافظ حول موضوع قانون الاقتصادية"، موضحا أن "256 الف عاطل عن العمل في وهذا الرقم كبير جدا ومرعب".

ولفت الجابري الى أن "تفعيل قانون عاصمة الاقتصادية هو جزء كبير من الحل وهنالك تعطيل متعمد"، كاشفا "وجهنا بتوجيه سؤال شفاهي تحت قبة وقرر استدعاء المحافظ بعد انتهاء العطلة التشريعية".