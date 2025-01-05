رغم "تلاحم" الباب الشرقي والمعظم.. ازدحامات جيدة ولا تشبه أيام الأحد المعتادة

لكن بيانات المرور تظهر تمركز الازدحامات على مناطق وشوارع محددة بل ان الازدحامات اقل عددا مما يتم تسجيله عادة في أيام الأسبوع والدوام الرسمي، بالرغم من تمركز شدة الازدحام بين باب المعظم والباب تحديدًا.وجاءت الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من المستنصرية الى مجسر العلويةمجسر المستنصرية وشارع صفي الدين الحلي لغاية مجسر فائق حسنساحة عنتر وشارع المغرب وشارع الوزيريةجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة وجميع ازقة الطب وباب المعظم بالكاملالرشيد وشارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية بين باب المعظم والبابالكيلاني وجسر السنكبور سعيد ومجسر قرطبة وجسر الجمهوريةالصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص وجزء من النضالالسعدون بين بدالة العلوية وتقاطع المسبحطريق معسكر الرشيد وسدة العرصات14 رمضانسريع القادسيةجسر الجادريةسريع الجنوبي من المطار لغاية تقاطع الدورة