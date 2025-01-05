وبحسب البيانات، فإن ذروة التلوث في عموم كانت بين الساعة الرابعة والخامسة فجرًا، وبلغ مؤشر التلوث 570 درجة، ما يعني اكبر بنسبة 1100% عن المعدلات الطبيعية البالغة 50 واقل.وكان اعلى تلوث تم تسجيله في منطقة الدورة بين الرابعة والخامسة فجرا وبلغ اكثر من 702 درجة وهو ما يعادل اكبر بـ1400% من المعدل الطبيعي، قبل ان تنخفض نسبة التلوث بسرعة بعد الخامسة فجرا وحتى .وفي الدرجة الثانية، جاء مقياس فندق في المنطقة الخضراء، وبلغت نسبة التلوث في اعلى مستوياتها بين الساعة السابعة والثامنة صباحا وبلغت 593 درجة، قبل ان تنخفض بعد الساعة التاسعة صباحا.اما زيونة، فاستقرت نسبة التلوث مرتفعة بين الساعة الرابعة وحتى الثامنة بين 570 و480 درجة، قبل ان تنخفض بعد ذلك الى 160 درجة.ومن غير المعروف أسباب تلوث الهواء فجأة بهذه المستويات خلال فترة الفجر، وانخفاضها مباشرة بعد حلول الصباح بالرغم من ان حركة السيارات والمعامل تبدأ بالعمل صباحا.