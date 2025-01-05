المالية تعلن تمويل رواتب هذه الفئات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "باشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، الأحد، تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري. لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر الرافدين والرشيد".واوضحت الدائرة، انه "بإمكان المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) الذين تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في والمحافظات لاستلام رواتبهم".واشارت الى ان "رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب. وبيّنت أن كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة".