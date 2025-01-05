التعليم تصدر بيانا بشأن حادث "الإسراء"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تعلن وزارة العالي والبحث العلمي أن الشخص المتورط بإطلاق في بوابة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق".وأشارت الوزارة إلى أنها "تواصل مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق بالحادث وتطمئن الرأي العام بعودة الدوام في الإسراء إلى وضعه المعتاد".