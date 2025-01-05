بعد عطلة يوم غد.. هل سيتم تعطيل الدوام الرسمي يوم 9 كانون الثاني؟

نيوز – محلي

تساءل الكثير من المواطنين حوا إمكانية تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من كانون الثاني الحالي والذي يصادف عيد تأسيس العراقية الـ103.

ووفقا لقانون العطلات الرسمية رقم ( 12 ) لسنة 2024، فأن هذه المناسبة لم تدرج ضمن الذي صوت عليه مجلس ونشر بالجريدة الرسمية.

كما انه لم تعلن الحكومة في هذه المناسبة خلال الأعوام السابقة عطلة رسمية.

الا ان ذلك لا يمنع قيام إدارات المحافظات بإعلان عطلة رسمية كلا بحسب محافظته وفقا للصلاحيات الممنوحة لها.