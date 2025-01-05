بالصور.. حريق يلتهم قاعة للاعراس في الديوانية

نيوز – محلي

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بأن حريقا التهم للاعراس في محافظة .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا التهم للاعراس في حي الانتصار بمحافظة الديوانية، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق على الفور"، الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".