السامرائي يهنئ الجيش العراقي: ستبقى تضحياته علامة مضيئة

وقال السامرائي، في بيان، "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العزيز وجيشنا الباسل بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس هذا العظيم، الذي يمثل سور الوطن المنيع وصمام أمانه".وأضاف: "وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نستذكر بكل فخر وإجلال بطولات جيشنا وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن وهويته الوطنية، وحمايةً لقضايا الأمة العادلة، حيث ستبقى تضحياته علامة مضيئة في مسيرة الوطن، ومصدرًا للفخر والإلهام للأجيال القادمة، سائلين الله تعالى أن يحفظ جيشنا الباسل، وأن يديم على الحبيب نعمة والاستقرار".