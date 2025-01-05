نيوز – محلي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن اطلاق الحصة الوقودية الثانية في .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، انه "تم اليوم اطلاق الحصة الوقودية الثانية في بغداد". وأضافت ان "كمية النفط عبر البطاقة ستوزع بواقع 50 لتراً".

