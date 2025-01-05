مصرع منتسب أمني بحادث سير في نينوى

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بمصرع منتسب أمني بحادث سير في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير انهى حياة منتسب من شرطة عقود ناحية العياضية في محافظة نينوى".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.