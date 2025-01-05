توضيح للشرطة يخص حريق الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، مساء الأحد، أن الحريق الذي اندلع في كان داخل شقة سكنية.



وقال إعلام قيادة لـ نيوز، "احتراق شقة نتيجة تماس كهربائي بإحدى أجهزة التدفئة ولا توجد اضرار بشرية فقط اضرار مادية". وأضاف أن "فرق الدفاع المدني خلال 10 دقائق سيطرت على الحريق وتم اخماده بالكامل". وكان مصدر محلي أفاد، اليوم الاحد، بأن حريقا التهم للاعراس في محافظة .