رغم تراجع الامطار.. ارتفاع خزين سدود إقليم كردستان بمليار متر مكعب

وساهمت المنظمة للموارد المائية في تعزيز المخزون المائي رغم تراجع معدلات الأمطار مقارنة بالعام السابق.ويُعد سد الأكبر في إقليم بطاقة تخزينية تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب.البيانات اشارت إلى أن نسبة التخزين الحالية تتجاوز 30%، مسجلة زيادة تفوق 500 مليون متر مكعب عن العام الماضي.أما سد دربنديخان، الذي تبلغ طاقته التخزينية ثلاثة مليارات متر مكعب، فقد وصل مستوى التخزين فيه إلى 50%، محققاً زيادة تقارب 200 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.