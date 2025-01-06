بغداد.. وفاة منتسب بالداخلية ونزيل محكوم مؤبد وتفجير مسيطر عليه لرمانة يدوية

وقال لـ نيوز، أن "منتسباً بوزارة الداخلية موقوف على ذمة السجن المركزي توفي داخل الكرخ"، الى انه "تم نقله الى الطب العدلي لغرض معرفة اسباب الوفاة".وأضاف، أن "قوة من صقر لمكافحة المتفجرات فجرت رمانة يدوية كانت موضوعة امام دار موظف في وزارة الصناعة والمعادن ضمن حي البساتين في منطقة دون اصابات تذكر".وتابع، أن "أحد النزلاء المحكومين بالسجن المؤبد وفق احكام المادة ٤/ارهاب توفي داخل مستوصف سجن بابل المركزي"، مبينا ان "الموقوف تدهورت حالته ويعاني من مرض التدرن".