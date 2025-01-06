450 عائلة من الهول تستعد للرجوع.. مخاوف من عودة شبح داعش للعراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تأكيد أمريكي: الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511982-638717722522119581.jpg
450 عائلة من الهول تستعد للرجوع.. مخاوف من عودة شبح داعش للعراق
محليات
2025-01-06 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,626 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
تستعد 450 عائلة عراقية في مخيم الهول السوري للانتقال إلى مخيم الجدعة جنوب
مدينة
الموصل في
العراق
خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنته وزارة الهجرة والمهجرين.
هذه الانباء اثارت مخاوف لدى آخرين بسبب إمكانية عودة شبح
داعش
.
ورغم أن السلطات العراقية أكدت "نظافة سجلات" من تستعد لنقلهم من مخيم الهول وعدم ارتباطهم بتنظيم داعِش، إلا أن مواطنين وناشطين مدنيين يبدون اعتراضهم على مجيئهم.
ومخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا من
أكبر
المخيمات في البلد.
وارتبط بإيواء أفراد من تنظيم
داعش
وأسرهم.
والنسبة الأكبر من سكان المخيم هم عراقيون فروا من نينوى والأنبار خلال الحرب ضد التنظيم الإرهابي في 2017.
بيد أن تاريخ المخيم أقدم منذ ذلك، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1991 لإيواء اللاجئين
العراقيين
الفارين من حرب الخليج الثانية.
وكانت تديره السلطات السورية بطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي العام 2003 أعيد فتح المخيم الممتد على مساحة 2.9 كيلومتر مربع لاستقبال
العراقيين
المغادرين للبلاد عقب العملية العسكرية الأميركية في
العراق
.
وفي 2013 سقط المخيم بيد تنظيم
داعش
الذي طرد ساكنيه، قبل تستعيد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" السيطرة عليه في 2015 بدعم من طيران التحالف الدولي، وما زال المخيم تحت إدارتها إلى الآن.
ويسكن المخيم حاليا حوالي 30 ألف عراقي، فضلا عن عائلات منتمين لتنظيم
داعش
وأطفالهم، حيث تم نقلهم إليه بعد معارك باغوز التي كانت آخر معاقل تنظيم
داعش
في سوريا، بحسب المتحدث باسم وحدات حماية الشعب سيامند علي.
ويعيش عدد كبير من
العراقيين
في المخيمات السورية، وهم يتوزعون على مخيمات مبروكة والهول ونوروز.
وكان هؤلاء قد فروا إلى سوريا هربا من الحرب التي شنتها قوات التحالف ضد مجموعات
داعش
في
العراق
عام 2017.
وفي العام 2018 بلغ عدد هؤلاء اللاجئين
العراقيين
أكثر من 35 ألفا، أغلبهم من العرب السنة والإيزيديين، بحسب فرحان صالح تركي، مدير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في نينوى الذي كان يعمل آنذاك مراقبا داخل المخيم.
وحذرت منظمات حقوقية من خطورة وجود الأطفال في مخيم الهول، إذ طالت لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف في 12 شباط الماضي، الدول إلى استعادة الأطفال الموجودين في مخيم الهول بسبب تعرضهم هناك لـ"خطر التطرف والمعاملة اللاإنسانية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت هي الأخرى عام 2022 من الظروف التي يعيشها أطفال
داعش
في مخيم الهول، مطالبة بـ"ضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل ينتمون لعائلات تابعة للتنظيم من دول سوريا والعراق ودولة أخرى".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
أردوغان: هناك محاولات لإنعاش تنظيم داعش
12:33 | 2025-01-05
F16 تغير على مضافة لداعش في حمرين
10:39 | 2025-01-04
الإطاحة بإرهابيين بينهم مختصون بتصنيع أسلحة "داعش"
07:24 | 2025-01-04
"2500 عنصر داعشي نشط بين العراق وسوريا".. ما هي خطة التنظيم القادمة؟
02:09 | 2025-01-04
داعش
مخيم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين
محليات
28.63%
09:57 | 2025-01-05
خبر سار للمتقاعدين
09:57 | 2025-01-05
الأنواء الجوية: هذه المناطق ستشهد غزارة بالامطار
محليات
25.88%
09:00 | 2025-01-06
الأنواء الجوية: هذه المناطق ستشهد غزارة بالامطار
09:00 | 2025-01-06
تحذير هام لجميع العراقيين: استعدوا للامطار
محليات
25.51%
10:57 | 2025-01-05
تحذير هام لجميع العراقيين: استعدوا للامطار
10:57 | 2025-01-05
الغيوم تتراكم "طوابق" فوق العراق.. ملخص ما سيحدث من الان وحتى ليل الغد
أخبار الطقس
19.99%
00:53 | 2025-01-06
الغيوم تتراكم "طوابق" فوق العراق.. ملخص ما سيحدث من الان وحتى ليل الغد
00:53 | 2025-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
من الأخير
موعد حصاد السلا*ح بتوقيت ترامب - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
العراق في دقيقة
05-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-05
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اخترنا لك
هزة أرضية في العراق
12:22 | 2025-01-06
البصرة.. اعتقال متهم بتهريب المشتقات النفطية
11:32 | 2025-01-06
بالصور.. اخراج جثتين عبر أجهزة القطع والفصل في ذي قار
10:43 | 2025-01-06
احذروا من دخول هذه المنطقة في العراق
09:24 | 2025-01-06
الأنواء الجوية: هذه المناطق ستشهد غزارة بالامطار
09:00 | 2025-01-06
بغداد.. وفاة منتسب بالداخلية ونزيل محكوم مؤبد وتفجير مسيطر عليه لرمانة يدوية
08:22 | 2025-01-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.