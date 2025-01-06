بالصور.. اخراج جثتين عبر أجهزة القطع والفصل في ذي قار

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني استخرجت جثتين عبر أجهزة والفصل اثر حادث في .

وقال لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في اخرجت جثتين باستخدام اجهزة والفصل اثر انقلاب نوع سكانيا في منطقة الكطيعة قرب سيطرة فدك القديمة". وأضافت ان "سبب الحادث هو السرعة وعدم الانتباه".

