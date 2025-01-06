هزة أرضية في العراق

نيوز –

أعلن قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حدوث هزة أرضية غرب .

وذكر القسم في بيان، ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية، سجلت حدوث هزة أرضية غرب قرب تلعفر بمحافظة نينوى، بلغت قوتها 3،3 درجة".

واضاف ان "الهزة شعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها".