فلاي بغداد تحصل على رخصة دولية

حصلت شركة فلاي على الرخصة التشغيلية من الاصول الاجنبية.

وحصلت فلاي للطيران على الرخصة التشغيلية من الاصول الاجنبية OFAC لاستعادة عملياتها.

وتعد الرخصة التشغيلية الصادرة عن الأصول من أهم المتطلبات التي تتيح للشركات العمل ضمن النطاق الدولي دون قيود، كما تؤكد الامتثال لكافة المتطلبات القانونية والإدارية.