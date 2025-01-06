إصابتان بحادث سير مروع في الأنبار (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث على الطريق المروري السريع بالقرب من الجسر الياباني الواقع بين والفلوجة بين صهريج محمل بمادة البنزين وسيارة صالون".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن انفجار الصهريج وحتى تم تسجيل اصابتين دون وقوع وفيات".