المبادرة النيابية تهنئ بذكرى تأسيس الجيش: كتب تاريخا حافلا بالمآثر

هنأت كتلة المبادرة النيابية في تأسيس الرابعة بعد المئة.​

وقالت في بيان، "في تأسيسه الرابعة بعد المئة نرفع رايات الفخر والاعتزاز ببطولات الذي كتب تاريخا حافلا بالمآثر والبطولات".

وأضافت "تحية لدرع الوطن وسياجه المنيع في تأسيسه والمجد والرحمة والخلود لشهدائه الابرار نبض الوطن الخالد الذين أضاءت ارواحهم دروب بعز لا ينكسر ولا يلين".