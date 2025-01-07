بغداد الأعلى.. تعرف على كميات الامطار التي سقطت منذ ليلة أمس

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن كميات الامطار التي سقطت منذ ليلة أمس في البلاد.

وبحسب الجدول ادناه ان "منطقتي جنوب والسماوة سجلتا اعلى كميات امطار سقطت منذ الساعة التاسعة مساء الى غاية التاسعة صباحا بواقع 18.4 ملم". وادناه جدول كميات الامطار التي سقطت أمس:

