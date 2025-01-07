رئيس جامعة الإسراء يوضح تفاصيل جديدة عن حادثة الهجوم

نيوز – محلي

أوضح رئيس الاسراء عبد الرزاق الماجدي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن حادثة الهجوم، الى ان القبض على المهاجم لم يتجاوز الـ50 ثانية.





وقال الماجدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، ان "احد المسلحين هاجم الحرم الجامعي مستخدما أسلحة نارية وأصاب الحرس بالرصاص اثناء الدخول الى الجامعة"، مبينا ان "الشخص المعتدي ليس طالبا في جامعتنا، وتبين انه في العلوم الطبية قسم التمريض".

وأضاف انه "تمت السيطرة على المهاجم من دون سلاح والقبض عليه بعد ما استخدم مسدسين وكان يحمل وسلاحا ابيض"، لافتا الى ان "القبض عليه لم يتجاوز الـ50 ثانية".

واكد ان "المهاجم أصاب حراس امنيين عدد اثنين وموظف في الشعبة الادارية وثلاثة طلاب"، لافتا الى ان "ضربات المسلح كانت مدروسة ولا اتوقع انه يعاني من امراض نفسية".

وتابع "ننتظر السبب الحقيقي وراء الهجوم من خلال اكمال التحقيقات"، موضحا ان "اصابات الموظف الامني والإداري كانت في الصدر".

وذكر انه "تم التحقيق مع المهاجم من قبل اقطاب عليا في وزارة الداخلية لإظهار الحقائق".