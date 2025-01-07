العدل: تعلن عدد المطلق سراحهم خلال 2024

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العدد الكلي وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته بلغ (8068) حالة اطلاق سراح بينهم 321 نزيلة، و(7747) نزيل".وأضافت الوزارة، أنه "تم اطلاق سراحهم بالافراج او بقرارات تمييزية او انتهاء مدة محكومية".