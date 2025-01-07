الحكم على "الساهر" بالسجن أربعة اشهر

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن اصدر حكما على المدان المدعو (وسام الساهر) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط.

وقال لـ نيوز، ان "القضاء اصدر حكم بحبس المدان المدعو ( الساهر) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط". وأضاف ان "ذلك جاء من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".

