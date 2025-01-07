لليوم الخامس.. البحث مستمر عن جثة فتاة غرقت في بحيرة حمرين

وقال مدير ناحية السعدية بديالى الزركوشي في تصريحات صحفية، إن "فرق الإنقاذ من الغواصين ما زالت تواصل عمليات البحث والرصد داخل حمرين، مستخدمة تقنيات حديثة تم استقدامها من محافظات مجاورة، بهدف تسريع عملية العثور على الجثة".وأضاف أن "جميع الجهود والإمكانات داخل مسخرة لإنهاء هذه المأساة، مع تفاعل كبير لدعم الأسرة المنكوبة، سواء من خلال التواجد الميداني في محيط البحيرة أو تقديم أشكال الدعم المختلفة".وأوضح الزركوشي أن "الحادث وقع قبل خمسة أيام عندما انقلب قارب يقل عائلة في البحيرة، ما أدى إلى غرق فتاة شابة في مقتبل العمر، بينما تم إنقاذ بقية أفراد العائلة".وأشار إلى أن "فرق الغواصين مستمرة في عملها رغم الظروف الصعبة، مع أمل بأن تسفر الجهود خلال الساعات المقبلة عن انتشال الجثة وإنهاء معاناة الأسرة".