بعد خمسة أيام من البحث.. العثور على جثة "ملاك"

وذكرت وسائل إعلامية، ان "الفتاة، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية من قضاء المقدادية، كانت في رحلة نزهة مع عائلتها بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، قبل أن ينقلب بهم الزورق وتغرق، فيما تم إنقاذ سبعة من ذويها في اللحظات الأخيرة".واستمرت محاولات العثور على جثة "ملاك" لـ5 أيام، من قبل فرق النجدة النهرية والغواصين والسباحين من وبغداد، وكان هناك أيضاً تنسيقا مع إقليم كردستان، لإرسال طاقم غواصين مع سونار متطور، ووقعت الحادثة نتيجة الجلوس غير المتوازن للعائلة على جانبي القارب، وقال مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي إن زوارق حمرين غير مخصصة للسياحة بل للصيد، وإن السلطات أصدرت توجيهات باتخاذ أعلى إجراءات .