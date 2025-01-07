بعد 12 يوماً من الاعتصام.. متظاهرو قضاء الصادق بالبصرة يبدأون الانسحاب

وقال مراسل نيوز، إن المعتصمين في قضاء الصادق بمحافظة البصرة، بدأوا بفض اعتصاماتهم بعد 12 يوماً عليها؛ وذلك بعد وعود قطعتها الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم.وعلى مدار 12 يوماً، واصل المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظة البصرة، اعتصامهم أمام بوابة حقل غرب القرنة 1؛ للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل.وقبل نحو 4 أسابيع، قائممقام قضاء الصادق في محافظة البصرة، بتشغيل الأيدي العاملة من أهالي في حقول النفط. وقال عبد الأمير، "اليوم حضرنا للوقوف مع المهندسين المطالبين بالتشغيل أمام بوابة حقل غرب القرنة 1".