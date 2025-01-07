يعملون بشبكة دولية.. استرداد 8 تجار مخدرات مطلوبين من الكويت

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد (8 ) من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الذين كانوا لدى السلطات الكويتية".وأضافت، أن "عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال".واشارت الى ان "استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية خاصة بين أعضاء منظمة الإنتربول ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن مهما بلغت جرائمهم وان جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان".