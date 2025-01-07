هزة ارضية تضرب محافظة عراقية

أعلنت مراصد الزلازل التابعة لهيئة الأنواء العراقية، مساء الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية قرب محافظة في إقليم .

وقال مصدر لـ "السومرية نيوز" أن "الهزة بلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على بُعد 28 كيلومترًا شرق مركز المحافظة".



وأضاف أن "سكان المنطقة شعروا بالهزة الأرضية، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية".