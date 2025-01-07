البصرة.. اعتقال شخصين حاولا التسلل عبر الحدود

أعلنت قوات الحدود، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين حاولا تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية في محافظة .

وقالت القوات في بيان، "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في حدود السواحل ضمن الرابعة من إلقاء القبض على متسللين اثنين من جنسية آسيوية حاولا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".

وأضاف البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".