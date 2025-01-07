في الديوانية.. عطلة للمدارس يوم الأربعاء

قررت مديرية تربية الديوانية، تعطيل دوام المدارس ليوم الأربعاء.

وقالت المديرية في بيان، "تم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء في محافظة الديوانية للمدارس فقط".

وكانت لتربية قررت تعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال يوم غد الأربعاء.

وشهدت مناطق عدة من اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من ضباب لغاية صباح يوم غد الأربعاء.