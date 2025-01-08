الإعلان عن 6 مدن سكنية جديدة في العراق

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة المهندس نبيل، إنَّ "الوزارة أحالتْ خلال المدَّة الماضية خمس مدنٍ سكنيَّةٍ للتنفيذ إلى الشركات شملتْ مدينتي الجواهري وعلي الوردي في بغداد، والغزلاني في وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدَّسة والجنائن المعلّقة في بابل"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى أنَّ "الوزارة ستنتهي الأسبوع المقبل من الإعلان عن ستِّ مدنٍ سكنيَّةٍ جديدةٍ، وهي المتنبي في واسط والسلام في النجف الأشرف، فضلاً عن أور في ذي قار والمجرّ في ميسان، إلى جانب بلد في محافظة صلاح الدين والوركاء في المثنى".ولفت الصفّار إلى أنَّ "الوزارة ستعمل بعد الانتهاء من الإعلان عن هذه المدن على تشكيل لجانٍ لاختيار الشركات والمطوِّرين الأنسب للتنفيذ بالاعتماد على معايير المفاضلة المحدَّدة التي تتضمَّن توفّر خطة تمويلٍ للمشروع بنسبة (25) بالمئة من قيمته، وكذلك مقدار ما يُقدِّمه المستثمر من أرضٍ مخدومةٍ أو وحداتٍ سكنيَّةٍ أو أيِّ أنشطةٍ خدميَّةٍ تُسلّم للجهات القطاعيَّة مجّاناً".