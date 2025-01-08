هل بغداد أكثر المدن تلوثا في العالم؟.. مركز "أسبر" يجيب

وقدم المركز ايضاحا ورد لـ نيوز، بشأن التحقق من خبر في منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي أن العاصمة العراقية تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لمؤشر جودة الهواء.وقال المركز إنه "عند مراجعة أحدث بيانات IQAir، وهو مصدر موثوق عالميًا لتصنيف جودة الهواء، تبين أن مؤشر جودة الهواء في يبلغ 88، ما يضعها ضمن الفئة المعتدلة".وعلى الصعيد العالمي، مدن مثل نيودلهي في الهند، ودكا في بنغلاديش، ولاهور في باكستان تصدرت القائمة بمؤشرات جودة هواء تتجاوز 150، ما يُصنفها ضمن الفئات غير الصحية والخطرة، أما بعيدة عن هذا المستوى، لكنها لا تزال تواجه تحديات بيئية كبيرة، بحسب المركز.وفي حين أن مؤشر "المعتدل" يُعد أفضل نسبيًا من المدن المتصدرة لقائمة التلوث، إلا أن كدولة يواجه تحديات بيئية خطيرة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، حيث أن منظمة الصحة العالمية وIQAir تؤكدان أن جودة الهواء في تتدهور بشكل ملحوظ خلال فترات العواصف الترابية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يرفع المخاطر الصحية على المدى الطويل.وختم المركز التابع للمرصد لحقوق الإنسان، أن الادعاء بأن هي المدينة الأكثر تلوثًا عالميًا "غير صحيح".