9904 حادثاً في كردستان خلال عام 2024 وأربيل تتصدر الإحصائيات

وأوضح كارش في بيان ورد لـ نيوز، أن "حوادث حرائق الحشائش تصدرت الإحصائيات بـ 4755 حالة، بينما بلغت حوادث السيارات 594 حادثاً، في حين تم تنفيذ 478 عملية إنقاذ لمختلف الحوادث".وأشار إلى أن "إجمالي الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ 48 حالة، إضافة إلى تسجيل 94 حالة اختناق"، مؤكدا أن "مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، شهدت النسبة الأكبر من الحوادث".