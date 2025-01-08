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9904 حادثاً في كردستان خلال عام 2024 وأربيل تتصدر الإحصائيات
محليات
2025-01-08 | 05:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت
مديرية الدفاع
المدني في إقليم كردستان، يوم الأربعاء، تسجيل 9904 حادثاً خلال عام 2024، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم المديرية، سركوت كارش، في مؤتمر صحفي.
وأوضح كارش في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "حوادث حرائق الحشائش تصدرت الإحصائيات بـ 4755 حالة، بينما بلغت حوادث السيارات 594 حادثاً، في حين تم تنفيذ 478 عملية إنقاذ لمختلف الحوادث".
وأشار إلى أن "إجمالي الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ 48 حالة، إضافة إلى تسجيل 94 حالة اختناق"، مؤكدا أن "مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، شهدت النسبة الأكبر من الحوادث".
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