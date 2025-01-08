"طقس العراق".. الأمطار تبدأ مساء الجمعة

توقعت للانواء الجوية، الأربعاء، هطول أمطار على مساء بعد غد الجمعة.

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وقالت الهيئة في بيان، "استقرار الاجواء في عموم مدن البلاد حسب صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة مساء الاربعاء، ويستمر الاستقرار في الاجواء يوم الخميس ونهار الجمعة".

وأضاف البيان "حالة تبدأ مساء يوم الجمعة وتنتهي خلال ساعات نهار يوم الاحد وربما تتمدد"، مشيرا الى أن "الكمية الأعلى من الامطار فيها ستكون وشمال البلاد".