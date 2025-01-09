موقف مفصّل بحركة المرور والازدحامات في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، صباح اليوم الخميس، قائمة بحركة المرور والشوارع والتقاطعات المزدحمة في بغداد، حيث تشهد العاصمة اليوم الخميس، الازدحامات المعتادة وتتركز على شوارع معينة لكن عموما تعد حركة المرور جيدة نسبيًا اليوم.





وجاءت خارطة الازدحامات في كالاتي:



جسر الدورة على نهر دجلة وشارع السندباد



كرادة خارج ازدحامات متقطعة بين تقاطع جامعة وساحة التحريات



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية مستشفى الكندي



مجسر وشارع الشيباني وخدمي زيونة وشارع الصناعة عبر محمد القاسم (ازدحام متصل)



ازدحامات تحيط بنصب الشهيد والعاب السندباد نم 3 جهات في القناة وشارع بورس سعيد وشارع فلسطين



ازدحام متصل ساحة معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر فلسطين لغاية مجسر قرطبة



الوزارات وشارع النضال مرور بطيء



من نفق باب ازدحامات متفرعة باتجاه ساحة الخلاني يسارا ومقبرة الغزالي يمينا



الجمهورية



الشيخ عمر والفضل



نفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطب



حيفا والشيخ معروف



جسر الشهداء



من تقاطع عدن لغاية تربية الكرخ الأولى في حيفا



14 تموز وجسر 14 رمضان

جسر أبو غريب والشارع لغاية مرور البيجية



النقابات وشارع المنصور وتقاطع معرض وشارع دمشق



المطار وسريع القادسية



تقاطع دورة يوسفية مع المصافي باتجاه جسر الطابقين





وجاءت خارطة الازدحامات في كالاتي:جسر الدورة على نهر دجلة وشارع السندبادكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين تقاطع جامعة وساحة التحرياتمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية مستشفى الكنديمجسر وشارع الشيباني وخدمي زيونة وشارع الصناعة عبر محمد القاسم (ازدحام متصل)ازدحامات تحيط بنصب الشهيد والعاب السندباد نم 3 جهات في القناة وشارع بورس سعيد وشارع فلسطينازدحام متصل ساحة معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر فلسطين لغاية مجسر قرطبةالوزارات وشارع النضال مرور بطيءمن نفق باب ازدحامات متفرعة باتجاه ساحة الخلاني يسارا ومقبرة الغزالي يميناالجمهوريةالشيخ عمر والفضلنفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطبحيفا والشيخ معروفجسر الشهداءمن تقاطع عدن لغاية تربية الكرخ الأولى في حيفا14 تموز وجسر 14 رمضانجسر أبو غريب والشارع لغاية مرور البيجيةالنقابات وشارع المنصور وتقاطع معرض وشارع دمشقالمطار وسريع القادسيةتقاطع دورة يوسفية مع المصافي باتجاه جسر الطابقين