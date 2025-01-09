في الملتقى العلمي الأول بواسط.. الموافقة على استحداث جامعة حكومية جديدة

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى العلمي الأول في محافظة واسط، حيث أوضح وزير التعليم أن الوزارة وفرت كل المقدمات المدروسة للتعامل مع المتطلبات التنموية للمحافظات العراقية كافة وتعضيد بيئتها التعليمية، لافتا إلى استحداث أكثر من مئة تشكيل جامعي على مستوى جامعة وكليات وأقسام وفروع ومعاهد، فضلا عن إعطاء الأولوية للتخصصات والبرامج التي يطمح إليها في المجالات الطبية والهندسية والتقنية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.وأضاف أن الاهتمام بهذا المسار استدعى تعشيق مساحات العمل والتنسيق المشترك مع مسؤولي المحافظات العراقية وحكوماتها ومجالسها المحلية والتصدي للتحديات وإرساء الطريق المباشر لتطوير الجامعات وتمكينها من تحقيق أهدافها على مدى أكثر من عامين من المسؤولية الوزارية.من جهتهـ أكد محافظ محمد جميل المياحي في كلمته خلال الملتقى أن التعليم العالي في يمر بمرحلة متميزة، مشيرا الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي هو صاحب إنجازات رائدة تمثلت بتدويل التعليم واستقطاب الطلبة الدوليين ضمن برنامج ادرس في .فيما، أشار رئيس جامعة عباس لفتة العقابي إلى أهمية الملتقى وأثر الجامعة في تحقيق أهداف التنمية.وتشهد أعمال الملتقى العلمي الأول في جلسات علمية وبحثية تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لواسط في العصور التاريخية وحركة الترجمة والثقافة والأدب وأبرز علمائها ومشاهيرها.