السوداني يؤكد دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ قريباً

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أنه "ترأس رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".واطلع "على خطة مشروع إعادة هيكلة الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات".وأوضح رئيس أنّ "نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة".وأضاف أنّ "المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة".