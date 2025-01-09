كركوك.. وفاة عاملين سقطا في المجاري

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء الخميس، بوفاة عاملين سقطا في المجاري في .

​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "عاملين سقطا بمجاري احد المجمعات السكنية في كركوك".

وأضاف المصدر أن "العاملين توفيا على الفور"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.