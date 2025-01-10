توضيح حول استيراد العراق لحم خنزير بمليار دينار

وقال المركز في بيان ورد لـ نيوز، انه "انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي منشور يتحدث عن استيراد لحم خنزير بقيمة 808 آلاف دولار، أي أكثر من مليار دينار عراقي، مما يضع في المرتبة 141 عالميًا في استيراد لحم الخنزير، ولاق هذا المنشور استغرابا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف: "بعد التثبت من صحة المعلومات، تبين أن قديم وغير دقيق في سياقاته الحالية، حيث أن مرصد التعقيد الاقتصادي أعلن سنة 2022 أن استورد لحم خنزير من هولندا بقيمة 765 ألف دولار، ومن كوريا الجنوبية بـ24 ألف دولار، ومن ألمانيا بـ13 ألف دولار، ومن بـ7 آلاف دولار".وبين المركز: "من المهم توضيح أن وجود طائفة مسيحية في العراق، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأجنبية التي تتطلب استيراد لحم الخنزير كجزء من خدماتها أو منتجاتها، يجعل هذا الاستيراد أمرًا طبيعيًا".وفقًا لتقرير مفوضية حقوق الإنسان العراقية في اذار 2021، لا يزال هناك حوالي 250 ألف مسيحي في من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل عام 2003.بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن يستقبل شهريًا حوالي 30 طلبًا لتسجيل شركات أجنبية جديدة في البلاد، إلى جانب 500 شركة محلية.جدير بالذكر أن مرصد التعقيد الاقتصادي لم ينشر احصائيات حديثة تتحدث عن استيراد لحم الخنزير إلى .وختم المركز: "الخبر حول استيراد لحم الخنزير إلى هو قديم، ويعكس حقيقة أن هذا النوع من الاستيراد لا يمثل استثناءً بل يعد جزءًا من احتياجات السوق المحلية والخدمات الأجنبية في العراق".