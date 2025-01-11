في الديوانية.. وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات

نظم المئات من الأهالي في محافظة الديوانية، مساء السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات.​

وقال مراسل في المحافظة، إن أهالي منطقة أم الخيل في نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات.

وأضاف أن منطقتهم تعاني منذ سنوات، بحسب المتظاهرين.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات في البلاد.