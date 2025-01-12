توجيهات جديدة بشأن امتحانات نصف السنة

المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم قال إن "وزير التربية نامس الجبوري، وجه الإدارات المدرسية كافة في والمحافظات بالحفاظ على انسيابية سير الامتحانات التحريرية لنصف السنة، التي انطلقت أمس للمرحلة الثانوية".وأضاف أن "الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية ستنطلق يوم غد الاثنين، وستكون هناك متابعة ميدانية بشكل مباشر من قبل المدراء العامين في مديريات التربية، إضافة إلى الامتحانية بالوزارة ومديرية التقويم والامتحانات". كما أشار إلى أن "الوزارة ستتابع أيضاً آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية داخل المدارس، من خلال أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي والمدراء العامين".بدوره، قال مدير تربية الرصافة الأولى الدكتور القيسي، إن المديرية أطلقت دروس التقوية المجانية بالتزامن مع بدء الامتحانات التحريرية للمراحل غير المنتهية الابتدائية والثانوية للعام الدراسي 2024 ــ 2025.وبين أن "الهدف من الدروس هو مراجعة المنهاج الخاص بامتحانات نصف السنة، ضمن الخطة التربوية للمديرية للعام 2024 ــ 2025 لرفع المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ بمختلف المراحل، ورفع نسب النجاح في المدارس".