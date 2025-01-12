مجلس الوزراء يوافق على زيادة حصة نينوى من المنتجات النفطية (وثيقة)

نيوز – محليات



أعلنت المنتجات النفطية، اليوم الأحد، موافقة على زيادة حصة محافظة من المنتوجات النفطية.

وبحسب وثيقة صادرة من الشركة، فإن الزيادة ستكون على النحو التالي:



البنزين/ من (3) الاف م3 يومياً الى (3500) م3 يومياً

زيت الغاز/ من 1700م3 الى 2000م3 يومياً

السائل من 500 طن الى 700 طن يومياً