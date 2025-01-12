مجلس الخدمة يعلن تعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الصحية والطبية

وبحسب وثائق حصلت عليها نيوز، فانه تم اكمال إجراءات الحذف والاستحداث من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ووزارة المالية لأكثر من 6 ألاف درجة وظيفية تشمل (الصيدلة والأسنان وصيانة تقنيات طبية وبعض الدرجات المتفرقة)، وارسال الكتاب لوزارة لإصدار أوامر المباشرة.الوثائق ادناه: