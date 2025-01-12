حكومة كردستان تتخذ إجراءات حازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث

وأكد المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، حضرته نيوز، أن "ذلك جاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بحضور ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين الحكوميين".وأضاف ان "الاجتماع ركز على مشكلة تلوث الهواء والممارسات الخاطئة التي تؤثر على البيئة"، مشيراً إلى أن "القرارات الجديدة تستهدف تعزيز الالتزام بالقوانين البيئية ومحاسبة المخالفين خلال 24 ساعة".وبحسب المؤتمر، جاءت القرارات الرئيسية التي خرج بها الاجتماع على النحو التالي:1. ضبط الصناعات والمصافي المخالفة:سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المصانع والمصافي التي تعمل خارج الضوابط البيئية وتتسبب في تلوث البيئة.2. منع استخدام المياه الملوثة:يُحظر استخدام مياه الصرف الصحي أو المياه غير النظيفة في زراعة وري الخضروات.3. تحسين جودة الوقود:يُمنع إنتاج أو تهريب وقود ملوث أو منخفض الجودة، إلى جانب السعي للحد من احتراق الغاز المصاحب في حقول النفط.4. ضبط مولدات الكهرباء:يُلزم أصحاب المولدات الكهربائية باتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك تركيب فلاتر لتقليل التلوث والضوضاء، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.5. التشديد على المركبات الملوِّثة:سيتم فرض رقابة صارمة على المركبات التي تتسبب في تلوث الهواء.واختُتم بتأكيد الحكومة على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الالتزام بالتعليمات البيئية في المناطق السكنية والتجارية.