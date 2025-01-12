بحوزتهم مخدرات.. اعتقال تسعة أجانب في ثلاث محافظات

أعلنت قوات الحدود، الأحد، عن اعتقال تسعة مسافرين أجانب بحوزتهم مخدرات في ثلاث محافظات.

وقالت القوات الحدود في بيان، "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز مركز شرطة الشلامجة والمنذرية وزرباطية التابعة لمديرية شرطة في قيادة قوات الحدود من ضبط (9) مسافرين اجانب وآخر عراقي".

وأضاف البيان أنه تم ضبط "بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة"، مشيرا الى "إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".